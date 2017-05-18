Мюллер пообещал выполнить работу "в полную меру своих возможностей"

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Спецпрокурор по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер пообещал выполнять свою работу "в полную меру своих возможностей".CBS News.
Министерство юстиции США в среду назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.
Президент США Дональд Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. По словам Трампа, он никогда не просил Коми закрыть расследование о "вмешательстве РФ" в выборы в США.
Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".