Мюллер пообещал выполнить работу "в полную меру своих возможностей"

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Спецпрокурор по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер пообещал выполнять свою работу "в полную меру своих возможностей".

"Я принимаю эту ответственность и буду выполнять ее в полную меру своих возможностей", — цитирует слов Мюллера CBS News

Министерство юстиции США в среду назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. По словам Трампа, он никогда не просил Коми закрыть расследование о "вмешательстве РФ" в выборы в США.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".