СМИ: в колумбийском порту при взрыве погибли до шести человек

МЕХИКО, 18 мая – РИА Новости. От четырех до шести человек погибли в среду при взрыве в порту колумбийского города Картахена-де-Индиас на карибском побережье страны, сообщает радио RCN.

По предварительной информации, взрыв произошел на борту баржи, находившейся на ремонте в промышленной зоне. На ней вспыхнул сильный пожар, на опубликованных в сети записях виден столб черного дыма, поднимающийся высоко в небо над промышленной зоной.

Мэрия Картахены сообщила о как минимум 20 раненых в результате взрыва. Причины трагедии пока не установлены, есть версия, что скопившиеся в трюмах баржи газы могли вспыхнуть от случайной искры.