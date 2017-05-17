В партии Ле Пен назвали новых министров некомпетентными аппаратчиками

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Новое правительство Франции составлено из "некомпетентных аппаратчиков", говорится в заявлении крайне правой партии "Национальный фронт", представители которой не вошли в состав кабинета.

"Мы видим возвращение людей, которые или доказали свою полнейшую некомпетентность, как (министр юстиции Франсуа) Байру, (министр экономики Брюно) Ле Мэр или (министр иностранных дел Жан-Ив) Ле Дриан, либо являются аппаратчиками… Таким образом, приходится констатировать, что обещанного обновления и курса на повышение профессионализма не произошло", — заявили руководители "Нацфронта" в коммюнике.

В среду Елисейский дворец официально объявил состав нового правительства, в которое вошли 22 человека — поровну мужчин и женщин, причем 18 из них занимают посты министров, а еще четверо — госсекретарей.