Трамп заявил, что потребует от исламских стран бороться с экстремизмом

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе своей первой поездки за рубеж в мае потребует от лидеров исламских стран бороться с экстремизмом.

"Я буду говорить с лидерами мусульманских стран, чтобы вызвать их на борьбу с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом и подчеркнуть мирный характер их веры", — сказал Трамп.

В субботу, 20 мая, президент США Дональд Трамп нанесет визит в Саудовскую Аравию, которая станет первой остановкой в его первом зарубежном турне. В Эр-Рияде он проведет двустороннюю встречу с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, а также примет участие в воскресенье в саммите глав Совета сотрудничества шести арабских государств Персидского залива и встрече в верхах с участием арабских и мусульманских лидеров, на которую соберутся главы и представители более 50 мусульманских стран, включая Турцию, Нигер и Египет.