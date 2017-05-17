Военный комитет НАТО поддерживает членство альянса в коалиции против ИГ*

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Военный комитет НАТО поддерживает членство альянса в коалиции под командованием США по борьбе с запрещенной в России группировкой "Исламское государство"*, заявил глава комитета генерал Петр Павел.

"Мы обсуждаем, станет ли НАТО членом этой коалиции, это решение предстоит принять на заседании глав государств и правительств 25 мая. Наша рекомендация – членство НАТО в этой коалиции имеет смысл", — сказал Павел журналистам после заседания начальников Генштабов стран-членов альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс даже при формальном вступлении в коалицию по борьбе ИГ* не будет участвовать в боях, а ограничится технической поддержкой и обучением национальных сил.

*Террористическая организация, запрещенная в России.