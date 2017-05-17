Тиллерсон прокомментировал слухи о том, что Лавров мог установить "жучки"

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и посол РФ в США Сергей Кисляк могли установить "жучки" в Белом доме во время встречи с президентом Дональдом Трампом.

В среду журналисты спросили Тиллерсон в госдепартаменте, означает ли готовность России предоставить запись беседы Лаврова с Трампом то, что "русские установили жучки в Овальном кабинете" Белого дома.

"Я бы об этом не узнал", — отметил госсекретарь, воздержавшись от дальнейших комментариев.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить конгрессу запись переговоров Лаврова и Трампа, если на это даст согласие администрация США.

Комментарий российского лидера последовал после публикаций в американских СМИ о том, что Трамп на встрече 10 мая якобы сообщил Лаврову секретную информацию.