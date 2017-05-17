АНБ США отказалось сообщать Microsoft об угрозах безопасности

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Агентство национальной безопасности (АНБ) США отказалось информировать компанию Microsoft о возможных проблемах с безопасностью, выявленных при разработке программы eternal blue, пишет издание Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников ведомства.

По словам источников, ряд сотрудников АНБ сочли обнаруженные в операционных системах Windows лазейки для хакеров настолько опасными, что предлагали предупредить компанию об угрозе, но в конце концов этого так и не было сделано.

Как отмечает газета, спецслужбы в течение пяти лет продолжали использовать инструмент, не информируя об этом Microsoft. При этом сети АНБ за это время неоднократно подвергались кибератакам, в ходе которых злоумышленники могли получить доступ к eternal blue.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.