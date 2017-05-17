США заинтересованы в возобновлении переговоров по Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Владимир Сандуца. Посол США в Молдавии Джеймс Петтит в среду на встрече с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским выразил заинтересованность его страны в возобновлении переговоров по приднестровскому урегулированию.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

"Все мы ждем прогресса в переговорном процессе. Несмотря на заверения молдавских политиков о готовности к диалогу, в итоге пересматриваются вопросы, которые долгое время остаются нерешенными. Но мы не теряем надежду на прогресс в переговорном процессе", – приводит пресс-служба главы ПМР слова американского дипломата.

Он выразил сожаление, что не была достигнута договоренность об очередной встрече в формате "5+2". При этом Петтит отметил, что США как участник этого переговорного формата заинтересованы в диалоге с Приднестровьем. "Мы хотим помогать, способствовать процветанию, улучшению условий жизни в Приднестровье. Но многое зависит не только от нас, но от Молдовы и международных партнеров", – сказал посол США.

Красносельский приветствовал стремление американской стороны к прямым контактам.

"Накопилось много проблем, но они все решаемы. Главное, чтобы было желание их решать", – подчеркнул глава ПМР.

Особое внимание в ходе встречи стороны уделили проблематике возможной установки совместного таможенно-пограничного контроля Молдавии и Украины на границе с Приднестровьем. Красносельский заявил о недопустимости реализации этой меры, отметили в пресс-службе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.