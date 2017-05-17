Правительство Словакии одобрило закупку бронемашин для армии

ПРАГА, 17 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Правительство Словакии в среду одобрило план минобороны по закупке 81 боевой бронемашины с колесной формулой 8х8 и 404 многоцелевых тактических боевых бронемашины с колесной формулой 4х4 на общую сумму около 1,2 миллиарда евро, сообщил журналистам глава оборонного ведомства Петер Гайдош.

"В последнее время модернизация военной техники касалась, в основном, военно-воздушных сил, но мы убеждены, что ее необходимо вести равномерно. Техника наземных сил тоже нуждается в коренном обновлении. Поэтому мы обратились к правительству за одобрением наших планов по реализации этих проектов", — сказал Гайдош, которого цитирует сайт братиславской газеты Pravda.

При этом Гайдош подчеркнул, что при оснащении армии новыми БМП его ведомство будет стремиться максимально использовать возможности отечественных предприятий по производству военной техники.

Согласно предварительным подсчетам минобороны, реализация проекта по закупке БМП 8х8 обойдется ведомству в 417 миллионов евро, а проекта по закупке БМП 4х4 – примерно в 783 миллиона евро. Общая стоимость обоих проектов составляет около 1,2 миллиарда евро, причем в эту сумму входят расходы на боеприпасы, логистику и инфраструктуру.

"Все расходы по реализации данных проектов будут максимально открытыми", — подчеркнул министр обороны.

Гайдош также сообщил, что до конца 2017 года будет проведен тендер на закупку БМП и подписан договор с его победителем, а поставки машин будут проходить в 2018-2029 годах. В частности, в 2018 году минобороны республики предполагает получить первые десять БМП 8х8 и первые семь БМП 4х4.