Южный Йемен переживает период оккупации, заявил местный политик

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Южный Йемен, где местные политики в мае заявили о создании независимого политического совета, переживает период оккупации, заявил в интервью РИА Новости один из местных лидеров Абд ар-Рахман аль-Джифри.

В Йемене с 2014 года продолжается военный конфликт центральных властей с шиитскими-повстанцами хуситами. На фоне этого конфликта в мае 2017 года обострились отношения властей с местными лидерами Южного Йемена, и последние заявили о создании независимого политического совета.

"Юг оккупирован со всех сторон в настоящее время", — заявил аль-Джифри. По его словам, местные власти будут так считать, пока в крупнейшем южном городе Аден заседает центральное правительство Йемена. Оно переехало туда из столицы Саны в 2015 году после захвата столицы хуситами.

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Аль-Джифри добавил, что считает борьбу правительства с хуситами схваткой за власть, в то время как Юг, по его словам, сосредоточен именно на самообороне.

"Это наша земля, и это мы помогли правительству в войне с повстанцами. Единственная победа, которой они добились, была добыта руками южан — сотни юношей погибли при освобождении Адена", — отметил аль-Джифри, говоря об освобождении южной провинции Аден от повстанцев-хуситов в 2015 году.

По его словам, центральное правительство сильно коррумпировано, поэтому, несмотря на поддержку Саудовской Аравии, не может добиться успеха в борьбе с хуситами и занимается "бегом по кругу".