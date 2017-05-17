Депутат Рады заявил о желании расстреливать коллег из-за георгиевских лент

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Заместитель фракции "Народный фронт" в Верховной раде Юрий Береза рассказал о своем желании расстреливать за георгиевскую ленту, сообщает Depo.ua.

Агрессия Березы направлена против депутатов фракции "Оппозиционный блок", которые, по его словам, "машут георгиевской ленточкой" во время выступлений в парламенте.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

Скандал с георгиевскими лентами разгорелся и в День Победы. Украинская полиция задержала более 50 человек, в ходе столкновений были ранены восемь правоохранителей и более десяти участников акций. В международной правозащитной организации Amnesty International осудили задержания из-за "использования советской символики" и подчеркнули, что закон о декоммунизации, в нынешней редакции необходимо отменить.