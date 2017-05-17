Турецкий политик назвал неприемлемой политику Киева в отношении Крыма
15:4917.05.2017
(обновлено: 15:50 17.05.2017)
22400
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава турецкой делегации, руководитель федерации культурных объединений крымских татар Унвер Сель заявил, что киевские власти проводят неверную политику по отношению к Крыму, отказываясь признать воссоединение полуострова с Россией.
"Народ Крыма в 2014 году показал всему миру, в каком мире он хочет жить… Крымский народ взял свое будущее в свои руки. Те, кто хотят вернуть историю назад, потерпели поражение и снова их постигнет та же участь. Отношение киевских властей по непринятию волеизъявления народов Крыма неприемлемо", — сказал Сель на международной конференции "Сотрудничество крымско-татарских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом".
По его словам, тем, кто отрицает реальную ситуацию в Крыму, в будущем не будет места на полуострове.
Сель также предложил начать реализацию гуманитарных и культурных проектов между крымскими татарами и диаспорами, проживающими в различных станах мира.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.