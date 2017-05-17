Турецкий политик назвал неприемлемой политику Киева в отношении Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава турецкой делегации, руководитель федерации культурных объединений крымских татар Унвер Сель заявил, что киевские власти проводят неверную политику по отношению к Крыму, отказываясь признать воссоединение полуострова с Россией.

"Народ Крыма в 2014 году показал всему миру, в каком мире он хочет жить… Крымский народ взял свое будущее в свои руки. Те, кто хотят вернуть историю назад, потерпели поражение и снова их постигнет та же участь. Отношение киевских властей по непринятию волеизъявления народов Крыма неприемлемо", — сказал Сель на международной конференции "Сотрудничество крымско-татарских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом".

По его словам, тем, кто отрицает реальную ситуацию в Крыму, в будущем не будет места на полуострове.

Сель также предложил начать реализацию гуманитарных и культурных проектов между крымскими татарами и диаспорами, проживающими в различных станах мира.

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