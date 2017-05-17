Послы призвали Киев обеспечить право ЛГБТ-сообщества на марш равенства

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Иностранные послы призвали полицию и власти Киева обеспечить право ЛГБТ-сообщества на проведение марша равенства, запланированного на 18 июня в столице Украины.

Об этом говориться в совместном заявлении послов Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, которое обнародовало посольство США на Украине в среду.

"После мирного проведения мероприятий прошлогоднего "Киевпрайда" и нынешнего песенного конкурса "Евровидение", лозунгом которого было "Уважать разнообразие", мы призываем всех воспользоваться этим успешным опытом и продолжить поддержку равенства в Украине. Мы совместно призываем полицию и городскую власть поддержать и защитить право ЛГБТ и тех, кто их поддерживает, на проведение Марша равенства", — говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится, что дипломатическое сообщество планирует наблюдать за маршем и присоединиться к нему.

"Мы надеемся на мирное и безопасное проведение марша равенства в Киеве и подобных мероприятий в других населенных пунктах Украины, а также на дальнейшее движение в направлении обеспечения равенства для всех украинцев", — говорится в заявлении.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 милиционеров и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.