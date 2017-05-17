В ЦАР во время нападения повстанцев погибли около 115 человек

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) обнаружили 115 тел в городе Бангасу на юго-востоке Центральноафриканской республики (ЦАР), где в последние дни происходили столкновения между христианским ополчением и местными жителями-мусульманами, передает агентство Рейтер.

Ранее представители миссии ООН в стране (MINUSCA) заявляли, что жертвами столкновений в Бангасу могли стать до 30 человек.

Во вторник сотни вооруженных повстанцев из ополчения "Антибалака" согласились покинуть Бангасу после серий нападений на местных жителей и миротворцев ООН.

"Мы обнаружили 115 тел. Они погибли от разных причин: ножевые и огнестрельные ранения, следы от ударов дубинками", — сообщил глава местного отделения МККК Антуан Мбао Бого.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами из ополчения "Антибалака". По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.