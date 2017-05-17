Премьер Италии: решение о продлении санкций нельзя принимать автоматически

СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. Решение о продлении санкций ЕС в отношении РФ нельзя принимать автоматически, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы все знаем, откуда появились эти санкции, мы знаем решения, которые были приняты Евросоюзом, они все связаны с украинским кризисом. Мы знаем, что положительный ответ связан с исполнением минских договоренностей. С нашей точки зрения, наши усилия, которые мы сделали и продолжаем делать в рамках ЕС и НАТО, это подчеркнуть, что не может быть никакого автоматического возобновления санкций. Надо серьезно говорить, имея в виду ясную цель при сохранении единства Евросоюза и НАТО, потому что мы не можем работать в разделении друг от друга, но нашей целью должно быть единство наших союзов, а также серьезное обсуждение о том, как развивается ситуация на Украине", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Джентилони, Италия очень заинтересована в реализации минских соглашений, потому что в следующем году Италия будет председательствовать в ОБСЕ.

"Никто не думает, что Италия самостоятельно разорвет связи с союзниками, но нельзя, конечно, принимать решения, связанные с санкциями, просто на автопилоте", — сказал он.