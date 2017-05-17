Путин назвал секретной информацию, которую сообщил Джентилони перед G7

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал секретной информацию, которую он сообщил премьеру Италии Паоло Джентилони в преддверии саммита G7.

"Что касается моего месседжа, который я передал господину премьер-министру, то он носит секретный характер, я вам не могу об этом сообщить", — сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с Джентилони, говоря об информации, которую он сообщил премьеру Италии в преддверии саммита G7.