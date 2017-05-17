Президент Македонии вручил оппозиции мандат на формирование правительства

БЕЛГРАД, 17 мая — РИА Новости. Президент Македонии вручил в среду мандат на формирование нового правительства республики лидеру оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорану Заеву и отметил, что в настоящее время устранены препятствия для создания нового кабинета министров.
В свою очередь претендент на мандат для формирование правительства Заев официально оформил и передал президенту в среду требуемые Ивановым гарантии неизменности конституционного порядка государства.
"Препятствия для формирования правительства устранены. Сегодня приступаем к исполнению статьи конституции о назначении носителя мандата на формирование правительства", — передает телеканал краткое заявление президента.
Ранее президент Македонии Георге Иванов потребовал от лидера оппозиции Зорана Заева, который сформировал парламентское большинство по итогам прошедших 11 декабря выборов с участием своего СДСМ и представителями албанских партий, гарантии неизменности конституционного устройства, единства и целостности государства.
Поводом для этого служит характер соглашения Заева с албанцами, в результате чего, если социал-демократы возглавят правительство, страну ждут значительные изменения законодательства в пользу албанского нацменьшинства. В открытом письме мировым лидерам Иванов заявил, что реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства.