Президент Македонии вручил оппозиции мандат на формирование правительства

БЕЛГРАД, 17 мая — РИА Новости. Президент Македонии вручил в среду мандат на формирование нового правительства республики лидеру оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорану Заеву и отметил, что в настоящее время устранены препятствия для создания нового кабинета министров.

Вручение мандата состоялось в Скопье за два дня до окончания предусмотренного конституцией Македонии срока, отведенного после запроса председателя парламента. Новоизбранный спикер Талат Джафери в минувшую пятницу заявил, что новое правительство Македонии может быть сформировано после 20 мая без мандата от президента, по решению парламентского большинства, которое составляет 67 из 120 парламентариев.

В свою очередь претендент на мандат для формирование правительства Заев официально оформил и передал президенту в среду требуемые Ивановым гарантии неизменности конституционного порядка государства.

"От имени сформированного парламентского большинства гарантирую защиту унитарности, суверенитета и территориальной целостности, независимости и многонациональности, защиту конституционного порядка и государственных интересов, улучшение жизни всех граждан без различий по национальной, религиозной и языковой принадлежности, соблюдение основных демократических принципов и верховенство закона, не доводя Македонию в состояние внешней зависимости", — цитирует телеканал "Алсат-М" гарантии Заева и его коалиционных партнеров — албанских партий.

"Препятствия для формирования правительства устранены. Сегодня приступаем к исполнению статьи конституции о назначении носителя мандата на формирование правительства", — передает телеканал краткое заявление президента.

Ранее президент Македонии Георге Иванов потребовал от лидера оппозиции Зорана Заева, который сформировал парламентское большинство по итогам прошедших 11 декабря выборов с участием своего СДСМ и представителями албанских партий, гарантии неизменности конституционного устройства, единства и целостности государства.

Македония переживает длительный политический кризис, усугубившийся после парламентских выборов 11 декабря 2016 года. Правившая ВМРО-ДПМНЕ (лидер — экс-премьер Никола Груевский) не может сформировать парламентское большинство, а оппозиционный Социал-демократический союз Македонии Зорана Заева договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства, но президент Иванов до сих пор отказывался вручить Заеву мандат на формирование правительства.

Поводом для этого служит характер соглашения Заева с албанцами, в результате чего, если социал-демократы возглавят правительство, страну ждут значительные изменения законодательства в пользу албанского нацменьшинства. В открытом письме мировым лидерам Иванов заявил, что реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства.