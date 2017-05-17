Премьер и канцлер Британии опровергли слухи о серьезных разногласиях

ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер (министр финансов) Филип Хаммонд опровергли сообщения о том, что у них якобы резко обострились отношения.

"Это слухи, я не подтверждаю ничего из этого. Это распускаемые средствами массовой информации слухи", — заявил Хаммонд радиостанции Би-би-си в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в Times о серьезных разногласиях между канцелярией премьера и минфином в преддверии всеобщих выборов 8 июня.

"Не скажу, что совсем никогда не ругаюсь, но я работаю очень хорошо и тесно вместе с командой Терезы Мэй", — добавил канцлер.

"Перед нами стоит огромная задача по управлению британской экономикой, по созданию такого общества, которое мы бы хотели видеть в будущем. Экономика и общество в интересах всех граждан. У Терезы Мэй очень сильная команда, и мы работаем в тесной связке, как команда. У нас у всех разные обязанности, но главное сейчас – это обеспечить 8 июня Терезе Мэй мандат, который необходим ей, чтобы добиться наилучшего результата для Британии на наших переговорах с Европейским союзом", — подчеркнул Хаммонд в интервью Sky News.

Мэй, в свою очередь, на совместной с Хаммондом пресс-конференции в среду заявила, что "очень рада" поддерживать канцлера.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила досрочные выборы для того, чтобы усилить позиции правящей Консервативной партии в парламенте, и данные соцопросов не оставляют сомнений, что ей это удастся: согласно прогнозам, консерваторы пользуются поддержкой, по меньшей мере, 47-48% населения.