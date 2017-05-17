В Марьинке из-за неразорвавшегося снаряда эвакуировали школьников

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Неразорвавшийся снаряд обнаружен в стене спортивной школы в Марьинке в Донбассе, дети эвакуированы, сообщила в среду пресс-служба управления Нацполиции Украины в Донецкой области.

"Сегодня в 09.15 (совпадает с мск) в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от сотрудницы заведения, которая рассказала, что в стене школы застрял снаряд. Сейчас место происшествия охраняют полицейские. Занятия в школе остановлены, дети эвакуированы в безопасное место", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из школы эвакуировали около 140 детей.