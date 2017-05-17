ОБСЕ и Интерпол подписали совместный план борьбы с преступностью

ВЕНА, 17 мая — РИА Новости. ОБСЕ и Интерпол подписали совместный план действий по борьбе с международной преступностью, сообщили в пресс-службе организации.

План рассчитан на три года. Основные области сотрудничества включают безопасность на границах, борьбу с терроризмом, управление данными судебной и полицейской деятельности, периодическую следственную поддержку, а также борьбу с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, противодействие незаконному обороту наркотиков и отслеживание огнестрельного оружия.

По словам генсека ОБСЕ Ламберто Заньера, после подписания совместного меморандума о взаимопонимании в 2014 году обе эти организации тесно сотрудничали и поддерживали друг друга в мероприятиях по наращиванию потенциала в борьбе с транснациональной преступностью.

"Этот план действий также обеспечит основу для разработки совместных проектов по наращиванию потенциала, включая разработку учебных материалов и инструментов и проведение совместных учебных курсов. Это поможет нам еще больше укрепить наше сотрудничество с Интерполом и углубить наше партнерство"" — добавил он.

Генсек Интерпола Юрген Шток также приветствовал этот план как естественный шаг по развитию сотрудничества между организациями.

"Сегодняшние угрозы становятся все более сложными, требующими согласованных и эффективных глобальных ответных мер. Этот совместный план действий Интерпола и ОБСЕ обеспечит стратегический и конкретный план нашей деятельности, который принесет пользу странам-членам наших организаций с точки зрения повышения безопасности", — сказал он.