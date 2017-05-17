Первый президент Украины опроверг информацию об операции на сердце

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук опроверг информацию о своем плохом самочувствии и заявил, что операцию на сердце ему не делали.

Кравчук был президентом Украины в 1991 — 1994 годах, сейчас ему 83 года, в последние годы регулярно появлялся в СМИ и комментировал события на Украине. Ранее украинское интернет-издание "Гордон" со ссылкой на источник в окружении бывшего главы государства, сообщило, что Кравчук перенес сложную операцию на сердце. По данным издания, у него якобы было предынфарктное состояние.

"Информация о моем плохом состоянии значительно преувеличена. Как положено, каждую весну в мае я прохожу общий анализ. Поехали в Феофанию (государственная больница — ред.) – мой врач сказал, что надо посмотреть сердце. И мне посоветовали, что лучше в Институт сердца, где и аппаратура есть, и врачи-виртуозы. Они посмотрели и нашли в некоторых сосудах бляшки", – рассказал Кравчук по телефону изданию ТСН.

По его словам, медицинские манипуляции, которые проводили в Институте сердца, даже нельзя назвать операцией.

"Никакой операции не было. Они специальной аппаратурой через артерию на руке заходят к сердцу, убирая бляшки, ставят там стенты. Поставили – и все, я хожу. Не было наркоза, я сам смотрел, видел на экранах, как это все на сосудах происходит", — рассказал первый президент.

На работу сердца Кравчук не жалуется, и уже вскоре выпишется из больницы. Под наблюдением медиков он остается, чтобы врачи увидели, как организм отреагировал на стенты. Выписывается или сегодня вечером, или завтра утром. "Восемьдесят три года (сердце-ред) работало безупречно, я не имел к нему претензий, ну а сейчас надо провести, так сказать, технический осмотр — как автомобиля", — пояснил политик.