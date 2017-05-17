Мужчину, который запустил дрон над парламентом в Стокгольме, арестовали

СТОКГОЛЬМ, 17 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Мужчина, задержанный во вторник полицией после запуска дрона над парламентом Швеции (риксдагом) в Стокгольме, находится по решению прокурора под арестом. Об этом РИА Новости сообщили в полиции Стокгольма.

"Он арестован по решению прокурора вчера вечером в 20.46 (21.46 мск) по подозрению в нарушении закона о гражданском воздушном сообщении и закона о подлежащих защите объектах", — сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Стокгольма.

Сообщение о дроне над парламентом поступило в полицию во вторник в 14.14 (15.14 мск). По данным шведской газеты Aftonbladet, запустившим его стал 25-летний гражданин РФ. На мужчину с беспилотником обратили внимание охранники парламентского здания, вызвавшие полицейских.

РИА Новости в полиции не стали комментировать данные о гражданстве арестованного, сказав, что "вопросы национальной принадлежности и гражданства они никогда не комментируют". Подозреваемый арестован на три дня.