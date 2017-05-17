Президент Австрии утвердил новых вице-канцлера и министра экономики

Александр Ван дер Беллен во время интервью в Вене. Архивное фото

Александр Ван дер Беллен во время интервью в Вене. Архивное фото

ВЕНА, 17 мая — РИА Новости. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в среду официально утвердил в должности вице-канцлера министра юстиции Вольфганга Брандштеттера, должность министра экономики занял бывший федеральный секретарь этого ведомства Харальд Марер, сообщает агентство APA.

Брандштеттер и Марер будут занимать эти посты лишь до осени, когда, ориентировочно в октябре, в Австрии состоятся досрочные парламентские выборы.

Перестановки в кабинете министров понадобились после того, как неделю назад бывший вице-канцлер, министр экономики и лидер Австрийской народной партии и сопредседатель межправительственной комиссии Россия-Австрия Райнхольд Миттерленер заявил о своей отставке со всех постов. Ранее канцлер предлагал этот пост новому лидеру "народников", министру иностранных дел и действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу, однако тот не выразил желание занять эту должность.

Накануне кандидатура Брандштеттера была согласована канцлером. Предполагалось, что в эти дни Брандштеттер будет участвовать в Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.