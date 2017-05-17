МИД КНР не располагает информацией о краже данных ракетных программ

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (83)

ПЕКИН, 17 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. МИД Китая не располагает информацией о якобы краже хакерами данных ракетных программ страны, заявила в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что хакерская группа Shadow Brokers, ранее взявшая ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности (АНБ) США, объявила, что с июня начнет публикацию данных по ракетным и ядерным проектам ряда стран, в том числе России, Китая, Ирана и КНДР, а также данных из межбанковской системы SWIFT.

"Я не имеют соответствующей информации, но наше отношение по этому вопросу последовательное, мы выступаем решительно против любых кибератак", — заявила Хуа Чуньин на брифинге.

Она также добавила, что Китай призывает международное сообщество на основе взаимоуважения и равенства усилить диалог в общей борьбе с киберугрозами.