МИД КНР не располагает информацией о краже данных ракетных программ

ПЕКИН, 17 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. МИД Китая не располагает информацией о якобы краже хакерами данных ракетных программ страны, заявила в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.
"Я не имеют соответствующей информации, но наше отношение по этому вопросу последовательное, мы выступаем решительно против любых кибератак", — заявила Хуа Чуньин на брифинге.
Она также добавила, что Китай призывает международное сообщество на основе взаимоуважения и равенства усилить диалог в общей борьбе с киберугрозами.