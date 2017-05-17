Польша попытается убедить ЕС отказаться от плана по расселению беженцев

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото

ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Польша попытается убедить партнеров по ЕС отказаться от планов расселения беженцев, заявил советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский в интервью радиостанции RMF FM.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства.

"Мы будем убеждать партнеров, чтобы они изменили свое мнение (по вопросу расселения беженцев) вместо того, чтобы заставлять нас проводить безответственную с польской точки зрения политику, прежде всего противоречащую соблюдению прав человека", — сказал Щерский.

"Принудительное переселение противоречит правам человека", — подчеркнул он.

Ранее во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Я призываю Польшу и Венгрию, которые не переместили к себе ни одного человека, нуждающегося в защите, начать делать это сейчас", — сказал Аврамопулос журналистам в Страсбурге.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.