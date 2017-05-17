При обстреле силовиками севера Донецка пострадала женщина

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Женщина ранена при обстреле со стороны украинских силовиков севера Донецка, сообщили в среду в минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате обстрелов ВСУ Киевского района Донецка ранена женщина, данные уточняются", — сказал журналистам представитель минобороны ДНР.

По данным ведомства, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Горловке и поселке Спартак повреждено по одному дому, в Донецке — два, один из которых в результате прямого попадания загорелся.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.