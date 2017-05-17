Интернет-ассоциация Украины просит власти разъяснить решение по блокировкам

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Интернет-ассоциация Украины обратилась к украинским властям с открытым письмом, в котором просит разъяснить процедуру выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны о блокировании в стране российских сайтов.

Письмо обнародовано на сайте ассоциации и адресовано президенту и премьеру Украины, секретарю СНБО, главе СБУ и другим ответственным лицам.

Ассоциация просит пояснить, распространяется ли решение СНБО на всех провайдеров Украины, какие предусматриваются механизмы для его реализации. Ассоциация хочет также узнать дату, с которой должны начать действовать ограничительные меры, возможные "виды ответственности" за невыполнение запрета. Ассоциация указывает, что нынешнее законодательство не прописывает отключение сайтов провайдерами.

"Просим как можно скорее предоставить Интернет-ассоциации Украины следующую информацию и разъяснения: на всех ли операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет в рамках государства, распространяются требования запрета… просим разъяснить механизмы исполнения Интернет-провайдерами такого ограничительного мероприятия (санкции). Дату, когда Интернет-провайдеры обязаны осуществлять ограничительные меры", — говорится в письме.

В письме указано, что Интернет-ассоциация Украины включает более 190 субъектов хозяйствования, которые предоставляют телекоммуникационные услуги, в том числе услуги доступа к интернету.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.