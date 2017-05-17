На востоке Казахстана ликвидировали пожар на ТЭЦ

АЛМА-АТА, 17 мая – РИА Новости, Михаил Егорин. Пожар на территории ТЭЦ Усть-Каменогорска, административного центра Восточно-Казахстанской области, ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

Ранее сообщалось, что пожар на площади около 400 квадратных метров начался на ТЭЦ в первой половине дня в среду. В социальных сетях горожане публиковали видео, на которых были видны огромные клубы черного дыма, поднимающегося в небо. Спасатели призывали горожан не паниковать.

"Горела крыша градильного помещения, ориентировочно 400 квадратных метров… Ликвидация пожара — в 11.52 (08.52 мск – ред.). Жертв и пострадавших нет", — сообщила пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что градильная (установка для охлаждения воды) в настоящее время находится на ремонте, в связи с чем на работу ТЭЦ пожар не повлиял.

В ликвидации возгорания были задействованы 20 единиц техники и 80 человек личного состава. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.