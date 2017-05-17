В НКР заявили о 60 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило о 60 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.
По данным ведомства, помимо стрелкового оружия, азербайджанские ВС на восточном направлении линии соприкосновения применили 82-миллиметровый (четыре снаряда) и 120-миллимитровый (17 снарядов) минометы, а на северо-восточном направлении 60-миллимитровый (четыре снаряда) и 82-миллимитровый (15 снарядов) минометы, а также станковый противотанковый гранатомет (пять снарядов).
Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
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