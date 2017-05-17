Президент Южной Кореи направил спецпосланников в США, Китай, Россию и ЕС

ТОКИО, 17 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направляет спецпосланников в США, Японию, Китай, Россию и Евросоюз для подготовки встреч на высшем уровне, сообщило агентство Ренхап.

Спецпосланник Мун Хи Сан уже прибыл в Японию, как ожидается, он проведет встречу с премьер-министром Японии Сндзо Абэ в четверг. Обе стороны надеются на улучшение отношений, заметно испортившихся при двух предыдущих президентах.

В США вылетел Хон Сок Хён. Главными вопросами его визита в Вашингтон станут обсуждение проблемы КНДР и подготовка встречи президентов двух стран, которая может состояться уже в конце июня.

В четверг в Китай вылетит Ли Хэ Чхан. Спецпосланники в Россию и Евросоюз покинут Южную Корею на следующей неделе.