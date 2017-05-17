В Венесуэле в ходе протестов сожгли несколько мотоциклов

МЕХИКО, 17 мая – РИА Новости. Несколько полицейских мотоциклов были сожжены во вторник на улицах города Пальмира в венесуэльском штате Тачира.

На опубликованной в интернете записи видны как минимум три мотоцикла, принадлежащих национальной боливарианской полиции, объятые пламенем.

По сообщению портала Universal, поджоги начались после убийства в Пальмире 17-летнего подростка, участвовавшего в акциях протеста венесуэльской оппозиции. Ранее губернатор Тачиры Хосе Виельма Мора обвинил оппозицию в нападениях на девять постов полиции и национальной гвардии. В результате нападений, по его словам, были ранены в общей сложности 20 полицейских, убиты два человека, а также сожжены полицейские участки.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число убитых с начала акций протеста достигает не менее 43 человек.