СМИ: в Женеве на аукционе продали серьги стоимостью 57 миллионов долларов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бриллиантовые серьги были проданы на аукционе дома Sotheby's в Женеве за рекордные 57 миллионов долларов, передает радиостанция Europe 1.
По данным радиостанции, сережка из голубого бриллианта под названием "Apollo Blue" была продана больше, чем за 42 миллиона долларов. Вес этого бриллианта составляет более 14,5 карат. Отмечается, что это самый крупный бриллиант в этой категории, когда-либо представленный на аукционе.
Сережка из розового бриллианта "Artémis Pink" была продана почти за 15,4 миллиона долларов. Вес этого бриллианта составляет 16 карат.