Тиллерсон и Кисида обсудили последний запуск северокорейской ракеты

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил по телефону с японским коллегой Фумио Кисидой запуск баллистической ракеты КНДР 13 мая, говорится в сообщении госдепа.

"Пятнадцатого мая госсекретарь Тиллерсон провел разговор с японским министром иностранных дел Кисидой, чтобы обсудить запуск баллистический ракеты КНДР 13 мая. Госсекретарь Тиллерсон подтвердил нашу твердую приверженность поддержки наших партнеров", — отметили в госдепе.

Кроме того, обе стороны "согласились, что последняя провокация КНДР служит еще одним сигналом для всех стран, чтобы ужесточить санкции против КНДР".

Тиллерсон также "подчеркнул необходимость углубления трехстороннего сотрудничества США-Япония-Южная Корея" из-за провокационной деятельности Северной Кореи.

Испытание ракеты КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.