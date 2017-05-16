В Вашингтоне задержали человека, из-за которого был оцеплен Белый дом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Человек, из-за которого были перекрыты входы и выходы в здание Белого дома, задержан, сообщает Секретная служба США.

"Секретная служба реагирует на (ситуацию — ред.) с человеком, который перепрыгнул через велосипедную стойку около северного забора на улице Пенсильвания-авеню (соединяющая Белый дом и Капитолий — ред.). Подозреваемый взят под стражу", — говорится в сообщении на странице службы в Twitter.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Секретная служба перекрыла все входы и выходы в Белый дом.