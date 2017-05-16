В ЛНР утвердили правовой статус иностранцев в республике

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики утвердил временное положение о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили в пресс-службе Совмина ЛНР.

"С целью реализации государственной политики в сфере миграции Совет Министров принял постановление "Об утверждении временного положения о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Луганской народной республике", — сообщили в пресс-службе.

И.о. министра Совета министров Наталья Хоршева сообщила на брифинге, что принятие данного постановления было необходимо для урегулирования вопросов, связанных с определением правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в ЛНР, а также реализации основных прав и свобод человека, гарантированных Конституцией республики.

"Согласно настоящему временному положению документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в ЛНР, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством ЛНР или признаваемый в соответствии с международным договором ЛНР в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина", — пояснила Хоршева.

Она уточнила, что разрешение на временное проживание выдается иностранному гражданину сроком до 3 лет с последующим правом неоднократного продления по заявлению иностранного гражданина.

"Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования", — уточнили в пресс-службе.