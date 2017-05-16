Суд утвердил мировое соглашение между властями США и фирмой Кацыва

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Федеральный суд в Нью-Йорке утвердил мировое соглашение по делу о легализации денег компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, с властями США, говорится в судебном постановлении, копией которого располагает РИА Новости.

Ранее в мае министерство юстиции США опубликовало на своем сайте документ, из которого следует, что Prevezon Holdings достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег. Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запланированы судебные разбирательства.

Согласно утвержденному судом мировому соглашению, после получения платежа "суд должен вынести постановление о возврате арестованного имущества, а дело должно быть прекращено в отношении всех ответчиков без сохранения за истцом (властями США) права на предъявление иска по тому же основанию".

Ранее адвокат Фейт Гэй, представляющая интересы компании, заявляла, что соглашение означает, что компания не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России, соглашение также отменит заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.

Дело компании Prevezon Holdings, которая принадлежит Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Власти США обвиняли ее в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый "Закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Следственный комитет РФ, в свою очередь, заявил, что была проведена проверка, утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям не соответствуют действительности.

В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006-2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем — сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв.

В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings, чьим единственным владельцем является Кацыв.

Ранее адвокат Кацыва Наталья Весельницкая неоднократно заявляла, что его компания не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям. "Мы долго думали, прежде чем согласиться на это довольно трудное решение (мировое соглашение). Но эта история с самого начала – попытка доказать то, чего не было", — сказала Весельницкая, комментируя утвержденное судом мировое соглашение.