МИД назвал заявления ЦРУ о "российском вмешательстве" тотальным абсурдом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявления ЦРУ о том, что причастность РФ к кибервмешательству в выборы в США — это "установленный факт", являются тотальным абсурдом, Москва и Вашингтон еще при президенте Бараке Обаме обменялись информацией, в связи с опасениями США, и вопрос был закрыт, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

Ранее во вторник официальный представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорняк (Heather Fritz Horniak) заявила RT, что причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США является "установленным фактом".

"Это тотальный абсурд и попытка "прикрыть" свое ведомство со стороны ЦРУ. Потому что еще за неделю до выборов был официальный запрос от США на базе межправительственных договоренностей, и мы (российская сторона) еще при Обаме (в бытность его президентом – ред.) дали американцам подробнейший официальный ответ. После которого все силовые структуры США, надо понимать и ЦРУ с ФБР успокоились и были удовлетворены. Удовлетворены тем, что никаких фатов (вмешательства) не было установлено", — сказал Крутских.

По его словам "вопрос был закрыт". "И претензий к нам со стороны компетентных американских силовиков больше не было. И то, что сейчас ЦРУ реагирует таким образом, скорее говорит о том, что они проецируют ситуацию со снятием главы ФБР Джеймса Коми на себя, и пытаются вопреки своей конституционной компетентности влезть во внутриполитические американские игры, но используют при этом негожие приемы и ложные поводы", — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.