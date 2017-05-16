Комитет сената США по разведке запросил данные о встрече Трампа и Лаврова

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Комитет сената США по разведке запросил документы о встрече президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на комитет.
Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах. В Белом доме назвали публикацию лживой. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на встрече обсуждались "общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом".
Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться с РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.