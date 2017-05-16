Более 50 судей из Москвы, Крыма и Чечни попали в санкционный список Украины

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинские власти наложили санкции на более чем 50 российских судей из Москвы, Крыма, Чечни, Ставропольского края, Ростова-на —Дону, Воронежа, следует из санкционного перечня на сайте украинского президента.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Украина на год продлила санкции против изначально включенных в список судей Басманного суда столицы и Мосгорсуда. На новых фигурантов списка санкции наложены уже бессрочно. Им запрещено приезжать в Украину, владеть там активами и совершать какие-либо финансовые сделки.

В новый список попали судьи Мосгорсуда Эллада Бондаренко, Андрей Расновский, Елена Ротанова, Игорь Алисов, Андрей Мозов, Наталья Никишина, Наталья Олихвер. Также туда включили судей Басманного и Лефортовского районных судов.

Внесены в список и все три судьи Донецкого суда Ростовской области, вынесшие приговор гражданке Украины Надежде Савченко. Также там упомянуты судьи Северо-Кавказского окружного военного суда (там рассматривалось дело украинского режиссера Олега Сенцова), ставропольские и воронежские судьи, судьи Мособлсуда.

В списке есть и судьи из Чечни — бывший глава Верховного суда Чеченской Республики Магомед Каратаев и судья Вахит Исмаилов. В Чечне рассматривалось дело двух членов украинской правоэкстремистской организации УНА-УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыху, участвовавших в чеченской войне на стороне сепаратистов. Они получили 22,5 и 20 лет колонии строгого режима соответственно.

Больше всего места в санкционном списке отведено судьям из Крыма. Его возглавляют глава Верховного суда Республики Крым Игорь Радионов и его заместитель Виктор Скляров.