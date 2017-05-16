Нефть, разлившаяся в Тринидаде, достигла национального парка в Венесуэле

МЕХИКО, 16 мая – РИА Новости. Нефть, разлившаяся на территории Тринидада и Тобаго, достигла национального парка на побережье Венесуэлы, сообщает издание El Universal.

В частности, нефть обнаружена на архипелаге Лос-Рокес, а также на побережьях венесуэльских штатов Нуэва-Эспарта и Сукре.

В общей сложности 61 некоммерческая организация Венесуэлы потребовала от властей Тринидада компенсации в связи с разливом, сообщив о минимум 17 пляжах, пострадавших от нефти.

По данным экологов, от разлива больше всего могут пострадать мангровые леса, водоросли, кораллы, черепахи и морские птицы.

"У мангровых деревьев длинные корни, которые расположены на поверхности воды, и нефтяная пленка смертельно опасна для мангровых деревьев и всей этой пищевой цепочки. Восстановление мангровых левов и коралловых рифов может занять десятилетия в связи с их медленным ростом. Разлив нефти также напрямую влияет на морских птиц", — приводит издание слова морского биолога Адрианы Хуманес.

По данным СМИ, разлив почти 48 тысяч литров нефти произошел на заводе компании PetroTrin в Тринидад и Тобаго 23 апреля.