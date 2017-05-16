И.о. помощника госсекретаря США Джонс сообщил о решении уйти в отставку

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, который представлял США на четвёртом раунде переговоров по Сирии в Астане, сообщил своим коллегам, что принял решение уйти в отставку, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников.

Джонс также ранее служил послом США в Ираке и Иордании и был заместителем главы американской дипмиссии в Каире, отмечает агентство.

Сам 57-летний дипломат заявил коллегам, что принял такое решение самостоятельно, без давления извне. "Он сам принял такое решение. Не было никаких разногласий. Здесь нет никакой особой истории, просто еще один высокопоставленный правительственный чиновник со знанием своего дела уходит", — заявил анонимный источник агентства.

Представитель госдепартамента пока не прокомментировал данную информацию.

Госдеп США в понедельник опубликовал новый доклад о "преступлениях режима (Башара) Асада" в Сирии. И.о. помощника госсекретаря Стюарт Джонс, который зачитал основные положения документа, подтвердил позицию Вашингтона о виновности сирийского правительства в бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химического оружия, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции. Джонс также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седнайя крематорий для того, чтобы "скрывать казни заключенных".