СБУ обвинила Россию в ведении гибридной войны с помощью "ВКонтакте"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В СБУ считают, что Россия ведет "гибридную войну" с помощью социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте". Об этом говорится на сайте ведомства.

Как утверждается в сообщении, СБУ постоянно фиксирует распространение "антиукраинских призывов" через эти интернет-ресурсы. В ведомстве утверждают, что неоднократно обращались к руководству соцсетей по этому поводу, но ответной реакции не получили.

В СБУ также заявили, что совместно с другими правоохранительными органами занимаются разработкой механизма блокировки сайтов.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".