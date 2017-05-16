Депутат Госдумы считает, что Рада идет по "пути отмены Солнца и Луны"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников раскритиковал введение Верховной радой Украины штрафов за ношение георгиевской ленточки, отметив, что тогда можно пойти "по пути отмены Солнца и Луны".

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

"Это не поддается никакому пониманию… А может вообще цвета отменить и радугу отменить заодно?" — сказал РИА Новости Калашников.

По его словам, Украина пошла по пути не только запрета коммунистических символов, но и символов, которые она определяет, как враждебные. "Хотя никакой враждебности георгиевская ленточка не несет. Но, видимо, тогда они пошли по пути отмены Солнца и Луны. Наверное, можно так истолковать", — подчеркнул депутат.