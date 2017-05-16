Новые санкции Киева подавляют права самих украинцев, считает Лукашевич

ВЕНА, 16 мая — РИА Новости. Очередные санкции Украины в отношении организаций, политиков и СМИ РФ — часть курса Киева на подавление гражданских прав населения сразу после получения поддержки от европейских партнеров, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Это очень характерный сигнал. Чем больше поддержки Украина получает со стороны европейских и американских партнеров, тем более решительно она наступает на гражданские права и тем грубее нарушает свои обязательства по международному праву", — сказал он РИА Новости.

Российский дипломат напомнил, что данное решение Киева последовало "буквально сразу" после решения совета ЕС о предоставлении безвизового режима для поездок граждан Украины.

"Воодушевленная такой поддержкой европейцев, украинская власть начинает грубо топтать гражданские права своего населения и нарушать международные обязательства, которые Украина имеет по линии ОБСЕ и других международных организаций", — отметил он.

Кроме того, Лукашевич напомнил, что также новое решение украинских властей "практически совпало с целым рядом антироссийских шагов, которые были приняты ЕС в контексте украинского кризиса; речь идет о решении совета ЕС на уровне министров иностранных дел о продлении санкций против России".