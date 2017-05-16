Украина ввела санкции против "Группы ГАЗ" и продлила против "Русала"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина ввела санкции против "Группы ГАЗ" на три года и продлила для "Русала" на год, следует из нового санкционного списка на сайте украинского президента.

Так, в санкционный список попала управляющая компания "Группа ГАЗ", и две структуры автопроизводителя — "Русские автобусы" и "Павловский автобусный завод".

Для них предусмотрена блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет осуществления госзакупок товаров, работ и услуг у юридических лиц — иностранных резидентов. Кроме того, для данных компаний предусмотрены полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, уже попавшие под санкции, запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство и запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Санкции сроком на один год вводятся и относительно ОК "Русал", впервые попавшей в расширенный санкционный список Украины в октябре прошлого года. Санкции, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций на территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на госзакупку товаров и услуг у ряда юрлиц — иностранных резидентов, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, уже попавшие под санкции.

В "Русале" тогда же заявили, что предъявят Украине к возмещению в судебном порядке ущерб, нанесенный санкциями. В частности, в октябре 2016 года дочерние общества ОК "Русал" обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров с заявлением, содержащим требования о компенсации инвестиций в ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат", национализированный в марте 2015 года. Кроме того, решение о национализации комбината оспаривается в Европейском суде по правам человека. Помимо Запорожского алюминиевого комбината мощностью 110 тысяч тонн алюминия в год, на Украине у "Русала" есть Николаевский глиноземный завод мощностью 1,57 миллиона тонн глинозема в год.