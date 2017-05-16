"ВКонтакте": у Порошенко есть страница в российской соцсети

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У президента Украины Петра Порошенко заведена страница в российской соцсети "ВКонтакте", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Да, у него есть страница", — сказал представитель соцсети, отвечая на вопрос, есть ли у Порошенко страница во "ВКонтакте".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Против юридических лиц срок действия санкций продлен на срок от года до трех лет, для физических лиц — на один год, три года, пять лет и бессрочно.

В частности, санкции предусматривают запрет на предоставление провайдерами услуг по доступу к ресурсам и сервисам "Яндекса" и Mail.ru, в том числе к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".