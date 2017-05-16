Терминал берлинского аэропорта открыли после ЧП с распылением газа

БЕРЛИН, 16 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Терминал Д в берлинском аэропорту Шёнефельд, который ранее был закрыт из-за распыления газа, вновь открыт, пострадавших в результате инцидента нет, сообщил официальный представитель воздушной гавани в микроблоге в Twitter.

"Терминал Д открыт вновь с 15.00 (16.00 мск). Пострадавших нет. Некоторые рейсы были перенесены, могут быть отдельные задержки. Отмен рейсов нет", — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе аэропорта РИА Новости сообщили, что, несмотря на закрытие терминала, рейсы в аэропорту совершаются по расписанию. По словам представителя Шёнефельда, в настоящее время выясняется, был ли в терминале распылен именно перечный газ.

По словам официального представителя аэропорта, терминал был закрыт по требованию пожарных, прибывших в аэропорт после того, как некоторые пассажиры и сотрудники терминала Д стали жаловаться на характерную симптоматику — жжение в глазах, кашель. Спасатели предположили, что, возможно, в систему кондиционирования был распылен перечный газ, однако в итоге в терминале не был обнаружен "баллончик или другая емкость" с газом, сказал представитель гавани.

В феврале несколько сотен человек были вынуждены в спешном порядке покинуть здание аэропорта имени Гельмута Шмидта в Гамбурге. Посетители жаловались на раздражение дыхательных путей, пострадали, по разным данным, от 52 до 68 человек. Деятельность аэропорта была парализована более чем на час. Причиной неудобств могло стать распыление перцового газа или аналогичного вещества, в одном из терминалов был найден газовый баллончик.