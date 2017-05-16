Певица Лолита прокомментировала расширение украинских санкций против России

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Певица Лолита Милявская прокомментировала продление Киевом санкций в отношении россиян, заявив, что российским политикам стоит продолжать вести себя, как и раньше, мирно и с обожанием к украинскому народу.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Политики должны думать, что делать дальше. Там (на Украине) политики уже давно перестали думать, а нашим (политикам) остается только думать и вести себя так же, как и вели – мирно, все равно с обожанием к украинскому народу", — сказала Милявская РИА Новости.

Милявская в апреле заявила, что ее сняли с поезда на Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну. Она уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году. Певица сообщила, что из-за запрета въезда на Украину не может навестить своего ребенка, который заболел.

Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.