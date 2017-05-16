США
16.0516 мая17:55МСК
USD56.26-0.27
EUR62.04+0.19
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Киеве состоялось вручение Гоголевской премии учителям русского языка

17:1616.05.2017
(обновлено: 17:19 16.05.2017)
01330
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкФлаги у Киевской городской администрации. Архивное Фото.Флаги у Киевской городской администрации. Архивное Фото.
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Киеве прошло награждение учителей премией за развитие русского языка и литературы, которая была учреждена созданным несколько месяцев назад объединением "За родной язык", пишет Ukraina.ru.

Вид на здание МИД РФ. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
Киевский режим строит авторитарное государство, заявили в МИД России

Как сообщили Ukraina.ru в оргкомитете премии, был проведен конкурсный отбор, его прошли восемь преподавателей. Премия присуждалась в четырех номинациях — "Учитель-инноватор", "Учитель-практик", "Учитель-медалист" и "Учительский дебют"; также организаторы вручили "Гран-при" конкурса.

Главой жюри был директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в награждении приняли участие писатель-публицист Денис Жарких, руководитель инициативной группы Виктора Медведчука Инна Иваночко, председатель центра Виктора Черномырдина на Украине Ольга Саган, депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Политолог Михаил Погребинский видит в этом мероприятии экстраординарное событие. "В десяти шагах от Майдана и одиозного кафе "Каратель" собрать больше ста учителей русского языка из всех регионов Украины, в том числе и из таких западноукраинских регионов, как Галичина и Волынь, устроить их встречу и наградить за работу по воспитанию положительного отношения к русскому языку и русской культуре, все это выглядит чрезвычайно необычно и удивительно", — сказал он.

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
На Украине хотят регламентировать использование языков нацменьшинств

По его словам, миссия украинских учителей по распространению русской культуры в стране не поощряется и "загоняется в угол". "При этом, как мне рассказывали учителя русского языка из Западной Украины, к ним приходят многие западные украинцы и говорят: мол, да, закончилась вся эта наша европейская интеграция, да и вообще пошла она к черту. Нам вообще надо как-то договариваться с Россией. В Польшу на работу ездить не хочется из-за оскорбительного отношения поляков к нашим людям", — отметил Погребинский.

Он обратил внимание на то, что вручение Гоголевской премии прошло без всяких эксцессов со стороны украинских праворадикалов. "Да, была какая-то минимальная охрана, но все прошло культурно и интеллигентно. Мне кажется, что после успешных майских акций это воспринимается, как некий знак, что, может быть, в Украине что-то меняется в общественных настроениях", — считает политолог.

По мнению члена политсовета партии "Социалисты" Дениса Жарких, на Украине надо поддерживать учителей русского языка и литературы. "Самое смешное, что эта профессия, которая является, если так можно выразиться, мирной и спокойной, становится в нашей стране политической и вообще политически опасной", — заявил он. По его словам, миссия учителей русского языка состоит еще и в том, что они несут детям не только русскую, но и мировую культуру. "Украина ознакомилась со многими произведениями мировой культуры только благодаря тому, что их переводы появились на русском языке. Это очень талантливые переводы", — напомнил он.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутату Рады выключили микрофон за вопрос на русском языке

Отвечая на вопрос о том, изменится ли при нынешней власти положение русского языка, который практически вытеснен из сферы образования и из государственных органов, Жарких напомнил, что Петр Порошенко состоял, к примеру, в Партии регионов, которая в своих политических программах обещала предоставить русскому языку государственный статус. "Лично я считаю, что самому Порошенко эти мысли не чужды. По крайней мере, он их когда-то высказывал. А что касается ситуации с положением русского языка в Украине, то она совершенно трагическая. Но она таковой вечно не останется. Она не может длиться вечно. И вручение Гоголевской премии, мне кажется, станет одним из тех важных событий, которое подтолкнет ситуацию к улучшению с правами русского языка", — цитирует Жарких Ukraina.ru.

Михаил Погребинский, со своей стороны, настроен менее оптимистично. "В административной системе все боятся поднять голос в защиту. Защищать сегодня русский могут позволить себе только редкие люди", — заявил он.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена