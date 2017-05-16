В Киеве состоялось вручение Гоголевской премии учителям русского языка

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Киеве прошло награждение учителей премией за развитие русского языка и литературы, которая была учреждена созданным несколько месяцев назад объединением "За родной язык", пишет Ukraina.ru.

Как сообщили Ukraina.ru в оргкомитете премии, был проведен конкурсный отбор, его прошли восемь преподавателей. Премия присуждалась в четырех номинациях — "Учитель-инноватор", "Учитель-практик", "Учитель-медалист" и "Учительский дебют"; также организаторы вручили "Гран-при" конкурса.

Главой жюри был директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в награждении приняли участие писатель-публицист Денис Жарких, руководитель инициативной группы Виктора Медведчука Инна Иваночко, председатель центра Виктора Черномырдина на Украине Ольга Саган, депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Политолог Михаил Погребинский видит в этом мероприятии экстраординарное событие. "В десяти шагах от Майдана и одиозного кафе "Каратель" собрать больше ста учителей русского языка из всех регионов Украины, в том числе и из таких западноукраинских регионов, как Галичина и Волынь, устроить их встречу и наградить за работу по воспитанию положительного отношения к русскому языку и русской культуре, все это выглядит чрезвычайно необычно и удивительно", — сказал он.

По его словам, миссия украинских учителей по распространению русской культуры в стране не поощряется и "загоняется в угол". "При этом, как мне рассказывали учителя русского языка из Западной Украины, к ним приходят многие западные украинцы и говорят: мол, да, закончилась вся эта наша европейская интеграция, да и вообще пошла она к черту. Нам вообще надо как-то договариваться с Россией. В Польшу на работу ездить не хочется из-за оскорбительного отношения поляков к нашим людям", — отметил Погребинский.

Он обратил внимание на то, что вручение Гоголевской премии прошло без всяких эксцессов со стороны украинских праворадикалов. "Да, была какая-то минимальная охрана, но все прошло культурно и интеллигентно. Мне кажется, что после успешных майских акций это воспринимается, как некий знак, что, может быть, в Украине что-то меняется в общественных настроениях", — считает политолог.

По мнению члена политсовета партии "Социалисты" Дениса Жарких, на Украине надо поддерживать учителей русского языка и литературы. "Самое смешное, что эта профессия, которая является, если так можно выразиться, мирной и спокойной, становится в нашей стране политической и вообще политически опасной", — заявил он. По его словам, миссия учителей русского языка состоит еще и в том, что они несут детям не только русскую, но и мировую культуру. "Украина ознакомилась со многими произведениями мировой культуры только благодаря тому, что их переводы появились на русском языке. Это очень талантливые переводы", — напомнил он.

Отвечая на вопрос о том, изменится ли при нынешней власти положение русского языка, который практически вытеснен из сферы образования и из государственных органов, Жарких напомнил, что Петр Порошенко состоял, к примеру, в Партии регионов, которая в своих политических программах обещала предоставить русскому языку государственный статус. "Лично я считаю, что самому Порошенко эти мысли не чужды. По крайней мере, он их когда-то высказывал. А что касается ситуации с положением русского языка в Украине, то она совершенно трагическая. Но она таковой вечно не останется. Она не может длиться вечно. И вручение Гоголевской премии, мне кажется, станет одним из тех важных событий, которое подтолкнет ситуацию к улучшению с правами русского языка", — цитирует Жарких Ukraina.ru.

Михаил Погребинский, со своей стороны, настроен менее оптимистично. "В административной системе все боятся поднять голос в защиту. Защищать сегодня русский могут позволить себе только редкие люди", — заявил он.