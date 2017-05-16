В Швеции полицейские выясняют, кто запустил дрон над парламентом

СТОКГОЛЬМ, 16 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Стокгольма выясняет обстоятельства запуска дрона над парламентом Швеции и беседует с задержанным на месте мужчиной.

"Я могу подтвердить, что мы находимся на месте в связи с запуском, мужчина тоже на месте, и с ним ведется беседа. Сказать, что совершено преступление, мы еще не можем", — сообщили РИА Новости в оперативном центре полиции Стокгольма.

Сообщение о дроне поступило во вторник в 14.15 (15.15 мск), по данным газеты Aftonbladet, запустил его гражданин РФ. Полиция, однако, этих данных РИА Новости не подтвердила.